Президент України Володимир Зеленський впродовж року та восьми місяців надсилав президенту Бразилії Луїсу Інасіо Луле да Сілві пропозиції про зустріч. Загалом було відправлено щонайменше шість листів, усі вони залишились без відповіді. Про це повідомляє Metropoles з посиланням на неназваного українського дипломата.

"Ми не відправлятимемо йому (Лулі да Сілві - ред.) нові запрошення щотижня, як він того хоче", - сказав співрозмовник видання.

Два з відправлених бразильському президенту листів були запрошеннями на міжнародні саміти на тему війни в Україні. Ще один лист да Сілва отримав у свій день народження, 27 жовтня 2023 року.

Зеленський і Лула да Сілва

Восени 2024 року президент Зеленський пропонував бразильському колезі зустрітися на саміті G20 у Ріо-де-Жанейро.

Бразильська сторона вважала захід недоречним для зустрічі, оскільки він був присвячений боротьбі з голодом, бідністю та сталому розвитку. У результаті Україна не була представлена ​​на саміті.

Після того, як Лула да Сілва заявив про намір відвідати москву на 9 травня, Київ запропонував йому приїхати до України перед парадом на Червоній площі. Однак візит до України не входить до планів президента Бразилії, зазначає газета.

Зеленський і Лула да Сілва

Нагадаємо, після саміту G-20 президент Зеленський розкритикував Лулу да Сілву за дуже слабку підтримку України. Він заявив, що президент Бразилії показав себе "зі слабкого боку".