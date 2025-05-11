Президент США Дональд Трамп підтримав план "Коаліції рішучих" щодо припинення бойових дій в Україні. Про це пише Politico із посиланням на джерела.

10 травня пропозиції щодо припинення війни обговорили на зустрічі у Києві президенти України Володимир Зеленський та Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністри Польщі Дональд Туск та Великої Британії Кір Стармер.

Під час тригодинних переговорів Емманюель Макрон вирішив зателефонувати Дональду Трампу та поінформувати його про хід зустрічі.

Глава Білого дому відповів на дзвінок, хоча у Вашингтоні ще не було сьомої ранку, і погодився підтримати європейські пропозиції, додали джерела.

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Напередодні володимир путін запропонував Україні поновити прямі переговори у Стамбулі 15 травня. Президент України Володимир Зеленський назвав пропозицію добрим знаком, але додав, що спочатку розраховує на припинення вогню з 12 травня. Подібну умову підтримують і європейські краї

У кремлі зауважили, що угоду про припинення вогню можна буде досягти під час переговорів.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у розмові з путіним заявив про готовність організувати переговорний процес між Києвом та москвою.