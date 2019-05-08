Какого числа Троица в 2019 году [ Редактировать ]
Троица - один из главных христианских праздников. Православная церковь отмечает его в 50 день после Пасхи (с учетом, что Пасха - первый день), а западные христиане - на 57 день. В этот день православные несут зеленые ветви, букеты луговых цветов. Цветы, что побывали в храме, обычно засушивают и хранят эти обереги за иконами.
Праздник посвящен сошествию Святого Духа на учеников Христа. Этот день также считается днем рождения Святой Вселенской соборной апостольской Церкви.
В 2019 году православная Пасха припадает на 28 апреля. Таким образом, дата Святой Троицы 2019 в Украине приходится на 16 июня, воскресенье.
Этот день является в Украине официальным выходным днем.
Смотрите также календарь выходных и праздников в 2019 году.
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