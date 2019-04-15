Остались одни дома: забавные проделки животных (фото) [ Редактировать ]
Многие хозяева домашних животных согласятся, что в их доме никогда не бывает скучно. Их любимцы то и дело что-то вытворяют: то горшки с цветами перевернут, то ввяжутся в бой с воображаемым противником.
Мы собрали фотографии, демонстрирующих, что делают домашние животные, когда никто не видит, передает "Хроника.инфо".
Ранее сообщалось, что реакция собаки на дождь расмешила пользователей сети, а также что чихающий кот покорил пользователей сети.
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