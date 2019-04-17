Известная певица Светлана Лобода анонсировала выход новой песни. Звезда опубликовала тизер к песне на своей странице в Instagram.

В анимационном ролике Лобода в черной широкополой шляпе и полностью затемненной шеей и плечами "прикуривает" пулю от горящей розы. Цветок к губам певицы подносит "рука скелета".

На картинке виден один глаз певицы, в котором изображен череп, а под глазом нарисованы скрещенные кости. Так певица анонсировала выход песни "Пуля-дура". Лобода сообщила, что премьера состоится 19 апреля.

Раньше сообщалось о том, что Лобода покорила поклонников новым образом, а также Настя Каменских заинтриговала фанатов свадебным платьем.