Скелет в черном: Лобода ужаснула поклонников [ Редактировать ]
Известная певица Светлана Лобода анонсировала выход новой песни. Звезда опубликовала тизер к песне на своей странице в Instagram.
В анимационном ролике Лобода в черной широкополой шляпе и полностью затемненной шеей и плечами "прикуривает" пулю от горящей розы. Цветок к губам певицы подносит "рука скелета".
На картинке виден один глаз певицы, в котором изображен череп, а под глазом нарисованы скрещенные кости. Так певица анонсировала выход песни "Пуля-дура". Лобода сообщила, что премьера состоится 19 апреля.
Раньше сообщалось о том, что Лобода покорила поклонников новым образом, а также Настя Каменских заинтриговала фанатов свадебным платьем.
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