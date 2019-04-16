Rammstein "слили" в сеть отрывки новых хитов [ Редактировать ]
Фото: Afisha.ru
Известная немецкая группа Rammstein опубликовала фрагменты двух новых песен из будущего альбома, релиз которого запланирован на май этого года.
Соответствующие фрагменты опубликованы на YouTube-канале группы.
В плейлист вошли 20-секундные фрагменты уже знакомой песни DEUTSCHLAND, а также композиций ZEIG DICH и RADIO.
Когда треки будут представлены полностью, не сообщается.
Раньше сообщалось о том, что Мадонна анонсировала выход нового альбома. А "Антитела" показали жизнь после апокалипсиса.
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