Дебаты на НСК "Олимпийский": у Порошенко хотят отказаться от сцены [ Редактировать ]
В штабе Петра Порошенко хотят отказаться от выступления на сцене во время дебатов на НСК "Олимпийский". Об этом сообщил советник Президента Украины Олег Медведев во время брифинга, передает УНН.
"С нашей точки зрения, сцены вообще не должно быть. Если одна сцена - может быть и вторая, но лучше, если мы договоримся, что сцены на стадионе не будет, поскольку для того, чтобы провести дебаты, кандидатам не обязательно залезать на сцену", - подчеркнул Медведев.
По его словам, сцена ассоциируется с концертом, но пока на повестке дня стоят очень серьезные вопросы, которые станут вызовом для будущего главы государства, поэтому не стоит превращать дебаты в шоу и лишать их содержания. Также он отметил, что во время дебатов следует применить отдельную рассадку сторонников кандидатов.
Ранее сообщалось, что у Зеленского сделали новое заявление, а также что Зеленский и Порошенко подписали соглашение с "Олимпийским".
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