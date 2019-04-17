В штабе Петра Порошенко хотят отказаться от выступления на сцене во время дебатов на НСК "Олимпийский". Об этом сообщил советник Президента Украины Олег Медведев во время брифинга, передает УНН.

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"С нашей точки зрения, сцены вообще не должно быть. Если одна сцена - может быть и вторая, но лучше, если мы договоримся, что сцены на стадионе не будет, поскольку для того, чтобы провести дебаты, кандидатам не обязательно залезать на сцену", - подчеркнул Медведев.

По его словам, сцена ассоциируется с концертом, но пока на повестке дня стоят очень серьезные вопросы, которые станут вызовом для будущего главы государства, поэтому не стоит превращать дебаты в шоу и лишать их содержания. Также он отметил, что во время дебатов следует применить отдельную рассадку сторонников кандидатов.

Ранее сообщалось, что у Зеленского сделали новое заявление, а также что Зеленский и Порошенко подписали соглашение с "Олимпийским".