Северная Корея провела испытание нового тактического управляемого оружия. Об этом сообщает издание "Ренхап".



По данным агентства, в момент испытаний на полигоне присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын.



Северокорейский лидер назвал разработку нового оружия "очень весомым событием".



Ранее мы писали о том, что в КНДР переизбрали лидера страны.