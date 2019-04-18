Северная Корея испытала новое оружие [ Редактировать ]
Северная Корея провела испытание нового тактического управляемого оружия. Об этом сообщает издание "Ренхап".
По данным агентства, в момент испытаний на полигоне присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын.
Северокорейский лидер назвал разработку нового оружия "очень весомым событием".
Ранее мы писали о том, что в КНДР переизбрали лидера страны.
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