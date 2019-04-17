Заключенные из тюрьмы венесуэльского штата Нуэва-Эспарта утром 16 апреля устроили массовый побег. В результате инцидента один человек погиб и двое получили ранения, сообщает портал Noticias Venezuela.

Отмечается, что примерно 60 заключенных напали с холодным оружием на двух охранников. Оба сотрудника тюрьмы получили ранения и были доставлены в госпиталь.

По предварительным данным, убит один из заключенных.

Беглецам удалось захватить оружие, находившееся в караульном помещении тюрьмы, и вырваться на свободу.

Поиск сбежавших преступников продолжается.

Ранее мы писали о том, что в винницкой тюрьме заключенный убил сокамерник.