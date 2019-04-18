Забавная шиншилла покорила пользователей сети (видео) [ Редактировать ]
Шиншиллы - это небольшие грызуны, которые имеют милый вид и нежную шерсть. Однако, они могут умилять своим видом, когда набирают лишние килограммы.
Пользователей сети покорила забавная шиншилла, которая улыбается и наслаждается моментами ухода.
Ранее сообщалось, что жирафа в зоопарке накормили пачкой денег, а также что домашний олень убил своего хозяина.
по теме
Обезьяна помогла водителю справиться с автобусом (видео)
Это животное вполне может сделать себе карьеру в транспортной сфере, ведь оно, похоже, очень любит водить автобус
Чихающий кот покорил пользователей сети (видео)
В сети набирает популярность смешное видео с котом, который долгое время, подобно человеку, пытается чихнуть
Ведущий "Орла и Решки" изменился до неузнаваемости (фото)
Украинский телеведущий Андрей Бедняков очень часто делится с фанатами новыми снимками в Instagram
Скандальная Монро поделилась секретами личной жизни
Популярная украинская травести дива Монро часто делится фотографиями, новостями и даже советами со своими поклонниками в Instagram
Медведица станцевала зажигательное диско (видео)
В зоопарке китайского города Тяньцзинь самка медведя-пищухоеда начала танцевать и попала на видео