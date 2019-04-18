Основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 21 мая и завершится 13 июня. Об этом на своей странице в Твиттере сообщил Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.

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ВНО начнется 21 мая тестированием по математикие. Тестирование по украинскому языку и литературе состоится 23 мая, с испанского, немецкого, французского языков - 27 мая, по английскому языку - 28 мая, по физике - 30 мая, по истории Украины - 4 июня, по биологии - 6 июня, по географии - 11 июня.

Завершится ВНО 13 июня тестирование по химии. Для определения результатов внешнего независимого оценивания 2019 по каждому предмету будет установлен "пороговый балл.

Ранее сообщалось, сколько украинцев изменили место для голосования, а также сколько заработали члены ЦИК за первый тур.