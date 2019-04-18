Експортувати в Україну нафту та нафтопродукти заборонили в РФ. Про це заявив тамтешній прем'єр-міністр Дмитро Медвєдєв. За його словами, з 1 червня Москва постачатиме Києву вугілля, нафту і нафтопродукти лише за окремими дозволами.

"В очевидь це не буде повною забороною, а лише ліцензуванням, тому деякі українські гравці будуть імпортувати газ. Відбудеться переорієнтація імпорту, наприклад, дизпаливо частина буде з Білорусі, частина буде з Європи, можливо зросте українське виробництво, скраплений автомобільний газ, можливо з Казахстану, можливо, також з Європи", - говорить Андріан Прокіп, експерт з питань енергетики.

Медведєв також повідомив про розширення заборонних списків на ввезення до федерації низки українських товарів. "Чорну мітку" отримали труби українського виробництва, а також папір, картон, сталевий емальований посуд та куфайки, тобто ватники. І, варто нагадати, що одним із головних постачальників нафти до України минулого року стала зовсім не Росія, а навпаки - Азербайджан. Він забезпечив 95 відсотків імпорту чорного золота, решту перекрив Іран. Щодо палива, то в останні три роки Україна самостійно виробляла по 15 відсотків дизельного пального. Решту - 40% - отримувала з Росії, майже 30 із Білорусі. Стосовно бензину - власне виробництво забезпечило половину ринкових потреб. Ще 30 відсотків придбали у Білорусі і 20 відсотків у Литві.