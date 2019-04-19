"Силикон вытащи!": Анна Седокова оголила грудь и шокировала фанатов [ Редактировать ]
Известная певица Анна Седокова опубликовала в своем Instagram пикантное фото. На нем артистка позирует в халате, не прикрывая оголенную грудь.
Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)
Поклонники звезды обвинили ее в излишней откровенности и даже пошлости, а также отметили, что хвастаться "силиконовой грудью" - смешно.
"Либо фильтр неудачный, либо шов от пластики", "А простую фотку сделать слабо?", "Слишком откровенно, как всегда", "Губы накачаны, грудь перекачана, нос после уродливой пластики.... где богиня?", "Ах если бы они были родными, своими".
Ранее мы сообщали, что Лобода обнажилась для поклонников, а также Маша Ефросинина снялась топлес.
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