Дебаты Порошенко и Зеленского: названы имена ведущих [ Редактировать ]
Дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на стадионе "Олимпийский" будут модерировать председатель правления "Громадського радіо", ведущий Андрей Куликов и телеведущая ICTV Елена Фроляк.
Об этом заявил представитель штаба Петра Порошенко, Олег Медведев, сообщает "Громадське".
Медведев добавил, что уверен в участии упомянутых ведущих на 90%. Отметим, из-за дебатов Порошенко и Зеленского на вход и выход закрыты три станции: "Олимпийская", "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого".
Ранее было опубликовано расписание дебатов, а также стало известно, кого не пустят на "Олимпийский".
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