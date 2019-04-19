Дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на стадионе "Олимпийский" будут модерировать председатель правления "Громадського радіо", ведущий Андрей Куликов и телеведущая ICTV Елена Фроляк.

Об этом заявил представитель штаба Петра Порошенко, Олег Медведев, сообщает "Громадське".

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Медведев добавил, что уверен в участии упомянутых ведущих на 90%. Отметим, из-за дебатов Порошенко и Зеленского на вход и выход закрыты три станции: "Олимпийская", "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого".

Ранее было опубликовано расписание дебатов, а также стало известно, кого не пустят на "Олимпийский".