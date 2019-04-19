В пятницу, 19 апреля, в Киеве на НСК "Олимпийский" состоятся дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Стоит помнить о правилах поведения на стадионе и в толпе.

Национальная полиция будет тщательно проверять всех, кто придет на "Олимпийский". Работники служб будут изымать у людей предметы, похожие на оружие, продукты питания, газовые баллончики, петарды, файеры.

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Кроме того, администрация НСК призвала зрителей не принимать алкоголь, поскольку работники полиции не будут пускать на стадион людей в состоянии алкогольного опьянения.

"В целом за порядок на стадионе будут отвечать служащие Нацполиции, Нацгвардии и ГосЧС", - говорится в сообщении НСК.

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Не забывайте также о том, как себя правильно вести в толпе, чтобы обезопасить пребывание на массовых мероприятиях:

1. Ребенка посадить на шею, а женщину вести перед собой.

2. Не идти против движения толпы.

3. Снять с шеи шарф и не перекидывать сумку через плечо.

4. В агрессивной толпе не терять самообладание, удерживаться на ногах.

5. Если вас начали сдавливать - сомкнуть руки руки в замок на груди, развести локти в сторону и глубоко вдохнуть.

6. Ноги поднимать выше обычного, не становиться на носочки, вставать на полную стопу.

7. В агрессивной толпе смотреть ниже уровня глаз человека, но не в пол.

8. Избегать крупных людей, сумок, колонн, узких проемов.

9. Двигаться вместе с массой людей, но по диагонали, приближаясь к краю толпы.

10. В случае падения свернуться в клубок, закрыть затылок руками в замке, не опираться на локти, попытаться встать одним рывком.

В команде Зеленского также напомнили о мерах безопасности.

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