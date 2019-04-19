Дебаты-2019: кого не пустят на "Олимпийский" [ Редактировать ]
В пятницу, 19 апреля, в Киеве на НСК "Олимпийский" состоятся дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Стоит помнить о правилах поведения на стадионе и в толпе.
Национальная полиция будет тщательно проверять всех, кто придет на "Олимпийский". Работники служб будут изымать у людей предметы, похожие на оружие, продукты питания, газовые баллончики, петарды, файеры.
Кроме того, администрация НСК призвала зрителей не принимать алкоголь, поскольку работники полиции не будут пускать на стадион людей в состоянии алкогольного опьянения.
"В целом за порядок на стадионе будут отвечать служащие Нацполиции, Нацгвардии и ГосЧС", - говорится в сообщении НСК.
Не забывайте также о том, как себя правильно вести в толпе, чтобы обезопасить пребывание на массовых мероприятиях:
1. Ребенка посадить на шею, а женщину вести перед собой.
2. Не идти против движения толпы.
3. Снять с шеи шарф и не перекидывать сумку через плечо.
4. В агрессивной толпе не терять самообладание, удерживаться на ногах.
5. Если вас начали сдавливать - сомкнуть руки руки в замок на груди, развести локти в сторону и глубоко вдохнуть.
6. Ноги поднимать выше обычного, не становиться на носочки, вставать на полную стопу.
7. В агрессивной толпе смотреть ниже уровня глаз человека, но не в пол.
8. Избегать крупных людей, сумок, колонн, узких проемов.
9. Двигаться вместе с массой людей, но по диагонали, приближаясь к краю толпы.
10. В случае падения свернуться в клубок, закрыть затылок руками в замке, не опираться на локти, попытаться встать одним рывком.
В команде Зеленского также напомнили о мерах безопасности.
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Прямий ефір забезпечуватимуть "UA-Перший" та "UA-Українське радіо". Інші канали можуть транслювати цю подію безкоштовно