Дебаты-2019: опубликовано расписание [ Редактировать ]
Телевизионный эфир дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского начнется в 18:50 и завершится в 22:00, сообщил модератор дебатов Павел Казарин на своей странице в Facebook.
По словам Казарина, дебаты на стадионе начнутся в 18:50 с переклички с корреспондентами в секторах, трансляция со стадиона будет запущена в 19:00.
"Все происходящее там - инициатива штабов. Они выбирают себе подрядчиков и модераторов. Я не знаю, кто будет рефери на том ринге", - отметил Казарин.
Трансляция со стадиона закончится в 20:00, после чего продолжится эфир уже из студии "Суспільного с участием спикера Верховной рады Андрея Парубия. Дебаты в студии начнутся в 21:00, но в 20:40 выйдет материал, который будет предварять приезд кандидатов. Теледебаты будет модерировать Мирослава Барчук.
Казарин добавил, что в студии точно ждут Петра Порошенко, так как ранее Владимир Зеленский отказался от дебатов. Действующему президенту вместо монологов предлагают провести эфир в форме ответов на вопросы. В 22:00 трансляция дебатов завершится, а с 22:20 стартует "Обратный отсчет".
Раньше сообщалось о том, что происходит в Киеве перед дебатами кандидатов в президенты 19 апреля.
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Прямий ефір забезпечуватимуть "UA-Перший" та "UA-Українське радіо". Інші канали можуть транслювати цю подію безкоштовно