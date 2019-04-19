Росія масштабно і систематично втручалася у вибори президент - спецпрокурор США [ Редактировать ]
Масштабним і систематичним назване втручання Росії в американські вибори в доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера. А ось те, що Москва робила це у змові з командою Трампа - слідству підтвердити не вдалося.
Документ оприлюднили напередодні. У ньому подробиці переговорів виборчого штабу нинішнього президента з росіянами. Зокрема, слідчі дізналися, що 2016 тодішній керівник штабу Пол Манафорт обговорював із росіянином Костянтином Килимником план передачі Росії контролю над частиною України. На думку Мюллера, Кремлеві Трампова перемога була вигідна, а його виборчій кампанії допомогли дані, викрадені російськими хакерами.
"У мене сьогодні чудовий день. І він називається "Ніякої змови, жодного втручання". Я кажу своїм друзям - такого більше ніколи не повинно бути. Такі фальсифікації більше не мають торкатися жодного іншого президента", - говорить Дональд Трамп, президент США.
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