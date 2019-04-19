Петро Порошенко приїхав на дебати до "Суспільного" [ Редактировать ]
Президент Петро Порошенко прибув у студію UA:Супільне мовлення на національні дебати перед повторним голосуванням на президентських виборах.
Про це повідомив кореспондент Даніїл Снісар в ефірі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер".
До цього з 19-ї години він провів годинні дебати з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський".
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Прямий ефір забезпечуватимуть "UA-Перший" та "UA-Українське радіо". Інші канали можуть транслювати цю подію безкоштовно