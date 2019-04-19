Президент Петро Порошенко прибув у студію UA:Супільне мовлення на національні дебати перед повторним голосуванням на президентських виборах.

Про це повідомив кореспондент Даніїл Снісар в ефірі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер".

До цього з 19-ї години він провів годинні дебати з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський".