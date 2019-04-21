В Киеве пенсионерка выбросилась из окна [ Редактировать ]
В воскресенье, 21 апреля, в Киеве на улице Теодора Драйзера, 6а произошла трагедия. Пожилая женщина выпрыгнула из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже. Инцидент произошел около утром около 09:30, сообщает "Информатор".
По предварительной информации, женщина имела проблемы с психикой.
Так, до этого погибшая жила в Днепровском районе, где неоднократно прыгала из окна второго этажа. В итоге на улицу Драйзера ее перевез брат, однако и ему не удалось предотвратить трагедию.
На место прибыли скорая помощь и патрульные. Медики установили смерть женщины. Полицейские же в данный момент проводят опрос жильцов и родных погибшей. Ее личность установлена. Погибшей оказалась женщина 1947 года рождения. Причину самоубийства еще предстоит выяснить правоохранителям.
Ранее сообщалось, что 14-летняя школьница на последнем месяце беременности покончила с собой, а также в метро мужчина упал прямо под поезд.
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