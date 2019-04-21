Нумерология - учение о влиянии чисел на судьбу человека. Говорят, с ее помощью можно узнать главные черты характера, расшифровать судьбоносные знаки и даже предсказать будущее. Простой нумерологический расчет поможет узнать, какое домашнее животное вам лучше завести, пишет PeopleTalk.

Например, вы родились 24.02.1995. Складываем: 2 + 4 + 0 + 2 + 1 + 9 + 9 + 5. Получается 32, продолжаем складывать до простого числа: 3 + 2 = 5.

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Значение чисел

Единица - число лидеров. Таким людям подходят активные породистые собаки. С ними человеку с числом 1 будет максимально комфортно.

Двойка символизирует равновесие. Таким людям подойдет любое домашнее животное. Главное, чтобы оно приносило им радость и тепло.

Тройка - символ продуктивности и роста. Таким людям подходят экзотические домашние питомцы. Нумерологи считают, что хорошее настроение человеку с числом 2 подарят попугаи.

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Четверка - символ трудолюбия. Поэтому дома таким людям нужен питомец, который не будет требовать особого ухода. Им идеально подойдут кошки. Именно они способны привнести в жизнь "четверок" радость и уют.

Пятерка - символ риска. Таким людям идеально подойдут грызуны. Именно эти домашние животные разнообразят их жизнь и будут радовать.

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Шестерка символизирует надежность и обязательность. Человеку с числом 6 лучше заводить собак добрых, миролюбивых пород. Они помогут ему избавиться от стресса и будут поддерживать тонус.

Семерка - символ тайны и знания. Поэтому таким людям нужно заводить животных, которые помогут им познать мир и окружающих. Им подойдут рыбки, змеи, насекомые и черепахи экзотических пород.

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Восьмерка - символ успеха и силы. Таким людям подходят любые животные, даже те, которые выросли в дикой природе. Человеку с числом 8 нужно помогать тем, кто попал в беду, так что идеальный вариант для них - питомец из приюта.

Девятка - символ развития и разума. Таким людям рекомендуется заводить энергичных питомцев. Это могут быть как кошки, так и собаки, главное - чтобы питомец не давал своему хозяину скучать.

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