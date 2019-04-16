Нумерология: узнайте свой талисман по дате рождения [ Редактировать ]
Нумерология - учение о влиянии чисел на судьбу человека. Говорят, с ее помощью можно узнать главные черты характера, расшифровать судьбоносные знаки и даже предсказать будущее, пишет PeopleTalk.
Эксперты рассказали, какой именно талисман подходит вам по дате рождения. Для этого нужно сделать нумерологический расчет - сложить все цифры даты вашего рождения. К примеру, вы родились 24.02.1995. Складываем: 2+ 4 + 0 + 2 + 1 + 9 + 9 + 5. Получается 32. Продолжаем складывать до однозначного числа: 3 + 2 = 5.
Значение чисел
Один
Единицам подойдут талисманы круглой формы. Также важно, чтобы он имел особое значение для человека, ассоциировался с чем-то важным.
Два
Для Двоек важны парные предметы. Таким людям нужно носить двойные талисманы. Это поможет им налаживать контакты с окружающими.
Три
Лучшим талисманом для Троек станет человек. Для этого людям с числом 3 нужно понять, рядом с кем им везет. Этот человек сможет привлечь в их жизнь еще больше удачи.
Четыре
Талисман Четверки - цвет. Таким людям важно изучить энергетику всех цветов и узнать, какой из них наиболее благоприятно влияет на них.
Пять
Пятеркам больше подойдет талисман в виде острого твердого предмета. Это может быть как металлическое изделие, так и каменное.
Шесть
Для Шестерок идеальным талисманом станет какое-то место (даже в собственном доме). Здесь также важно понять, где именно человек с числом 6 испытывает наибольший комфорт и прилив вдохновения.
Семь
Талисман Семерок - настроение и особое состояние души. Таким людям важно выяснить, какие эмоции позволяют им быть наиболее продуктивными.
Восемь
Восьмерка - число универсальное. Людям с ним может подойти абсолютно любой талисман. Они обычно находят "свою" вещь совершенно случайно.
Девять
Для Девяток идеальными талисманами станут растения и домашние животные. Также для эмоциональной разгрузки нумерологи советуют людям с числом 9 чаще бывать на природе.
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