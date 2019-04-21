Выборы-2019: ЦИК обнародовал первые данные [ Редактировать ]
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Центральная избирательная комиссия обработала 5% протоколов. Соответствующие данные обнародованы на табло информационной системы "Выборы" Центризбиркома.
По подсчетам 5,27% протоколов, лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский, за него отдали голоса 71,90% украинцев. Действующий президент Петр Порошенко - на втором месте, за него проголосовали 25,79% граждан.
Напомним, во втором туре выборов 2019 явка избирателей на 20:00 составила 62,83%.
Ранее Зеленский рассказал, что сделает первым делом на посту президента. А также во втором туре выборов 2019 явка избирателей на 20:00 составила 62,83%.
Ко всему, Петр Порошенко признал поражение и лично поздравил Зеленского.
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