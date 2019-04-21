Гройсман поздравил Владимира Зеленского с победой [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил с победой кандидата в президенты Владимира Зеленского.
Поздравляю Владимира Зеленского. Победителя, за которого отдали свои голоса большинство украинцев. Спасибо Петру Порошенко за 5 лет, в течение которых на самом деле было сделано много, чтобы Украина стала современной европейской страной. Мы должны по достоинству оценить достигнутое и в ответ на общественный запрос ускорить позитивные изменения. В этом я вижу залог успеха Украины
Раньше сообщалось о том, что Зеленский рассказал, что сделает первым делом на посту президента. А также во втором туре выборов 2019 явка избирателей на 20:00 составила 62,83%.
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