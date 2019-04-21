Действующий президент Украины Петр Порошенко признал поражение на выборах 2019 и поздравил Владимира Зеленского. Об этом Зеленский рассказал на брифинге после публикации результатов экзит-полов.

"Только что мне позвонил президент Петр Порошенко, поздравил меня. И сказал, что готов помочь в любом вопросе",- сказал Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что он готов обратится к Порошенко, когда ему это нужно будет.

Сам Петр Порошенко на брифинге отметил, что политику не покинет.

"В 2014 году я получил страну, на которую надвигалась путинская орда. Ни одна страна не стояла перед такими вызовами, как тогда. Тогда желающих стать президентом было гораздо меньше…Никогда не сдавайся, слышал тогда. Никогда не сдавайся, слышу я и сейчас, когда увидел результаты экзит-полов. Хотя они дают основания позвонить моему оппоненту и поздравить его", - заявил Порошенко.

Напомним, во втором туре выборов 2019 явка избирателей на 20:00 составила 62,83%.