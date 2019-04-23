Верховна Рада проголосує за закон про мову - Андрій Порубій [ Редактировать ]
Законопроект про мову можуть ухвалити вже цього четверга. Депутатам залишилося 250 виправлень та уточнень щодо документу. Розглянути всі зауваження планують сьогодні та в середу. Потому профільний комітет збереться, щоб сформувати остаточний варіант. І вже у четвер за проект закону голосуватимуть в цілому.
"Буде проведено засідання комітету на який запрошуються усі представники фракцій, щоб ми змогли спільно проговорити до яких правок ми маємо повернутися, які з правок буде викладено в новій редакції і цей документ ще напередодні голосування буде вивішений і на сайті, і буде розданий кожному народному депутату. Щоб кожен знав, за які саме положення ми голосуємо. Об 11 годині ми зможемо перейти до голосування в чистий четверг", - говорить Андрій Парубій.
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