ЧП на Майдане Независимости: напавшему на патрульную объявили подозрение [ Редактировать ]
Мужчине, который напал на патрульную в Киеве и угнал полицейский автомобиль, объявили подозрение. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры на своей странице в Facebook.
Так, подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины.
"По согласованию Киевской местной прокуратуры №10, злоумышленнику, который на улице Крещатик завладел полицейским автомобилем и сбил женщину-инспектора полиции, объявлено подозрение по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и части 3 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины", - сказано в сообщении.
Местная прокуратура направила в Шевченковский райсуд столицы ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
"За совершенное ему грозит от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Досудебное следствие в уголовном производстве продолжается", - сообщили в прокуратуре.
Как мы сообщали, на Майдане Независимости в Киеве злоумышленник угнал полицейский автомобиль Toyota Prius.
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