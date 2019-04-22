На Майдане Независимости ЧП: ранена женщина-полицейский (видео) [ Редактировать ]
На Майдане Независимости в Киеве молодой мужчина в состоянии алкогольного опьянения ранил женщину-полицейского и угнал служебный автомобиль Toyota Prius. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
По данным издания, полицейскому оказывают первую помощь. Также сообщается, что был введен оперативный план "Сирена" по розыску автомобиля. Самого преступника позже задержали в районе Железнодорожного шоссе.
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