У столиці затримали убивць ювеліра Сергія Кисельова

Трьох убивць затримали у столиці. Вони готували ще один замах - про це повідомили у поліції. У лютому зловмисники вбили ювеліра. А тоді стали готуватися до нападу на його родичів та друзів