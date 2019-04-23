Бритни Спирс отпустили из психбольницы на Пасху [ Редактировать ]
Популярная певица Бритни Спирс, которая недавно попала в психиатрическую больницу, покинула клинику для того, чтобы отпраздновать Пасху, передает "Сегодня".
Стало известно, что забрать Бритни из психиатрической больницы смог ее бойфренд Сэм Асгари, который сейчас поддерживает исполнительницу в этот непростой период в жизни. Сообщается, что Бритни выглядела очень уставшей и растерянной.
Как стало известно СМИ, Бритни Спирс взяла выходной только на один день и пробудет еще в клинике как минимум месяц. Персонал отеля говорит о том, что влюбленные провели в номере весь день.
Ранее сообщалось, что бывшая Ди Каприо раскрыла секрет идеальной фигуры, а также что Памела Андерсон снялась в пикантной фотосессии с бойфрендом.
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