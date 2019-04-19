Поклонники Бритни Спирс обеспокоены состоянием певицы, поскольку в последнее время она все больше избегает контакта с окружающими и начала реже появляться на публике. А после ее госпитализации у фанатов возникло немало вопросов к ее близким. На некоторые из них недавно ответила мать знаменитости Линн Спирс, сообщает The Daily Mail.

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По ее словам, Бритни не проявляет большого желания находиться под наблюдением врачей в психиатрической больнице, однако ее заставляют. Фанаты подозревают, что за госпитализацией их кумира стоит ее отец Джейми Спирс. Ведь раньше в сети ходили слухи, что он контролирует финансы дочери, запретил ей выходить замуж, а также повлиял на ее отказ от медикаментов, предписанных психологом, из-за чего ее психическое здоровье ухудшилось. Поэтому вполне вероятно, что он помог ей попасть в больницу.

Раньше сообщалось о том, что Бритни Спирс попала в психбольницу. А MONATIK пролетел на крыле самолета в новом клипе.