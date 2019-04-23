Порошенко подписал закон о соцуслугах [ Редактировать ]
Во вторник, 23 апреля, президент Украины Петр Порошенко подписал новую редакцию закона "О социальных услугах". Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, на странице соответствующего законопроект №4607.
Закон определяет основные организационные и правовые основы предоставления социальных услуг, направленных на профилактику сложных жизненных обстоятельств, помощь в их преодолении гражданам (лицам), семьям, детям, молодежи, нуждающимся в посторонней помощи.
В новой редакции определяется:
- единая терминология и подходы в организации работы для любых целевых групп (людей с инвалидностью, безработных, лиц, подвергшихся насилию в семье и т.п.);
- основные направления госполитики в сфере предоставления соцуслуг;
- права и обязанности получателей, задача поставщиков социальных услуг.
Также предусмотрены основания для признания лиц, семей, такими требующих соцуслуг (путем оценки потребностей личности, семьи, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах); единый порядок предоставления таких услуг (обращение о предоставлении социальных услуг, в том числе в электронном виде);
Кроме того, в документе определены новые подходы по оплате социальных услуг - учитывая доходы лица, а не наличие родных и близких (в настоящее время одиноким лицам социальные услуги предоставляются бесплатно, другим - за дифференцированную плату).
Согласно закону, соцуслуги должны предоставлять профессионалы: государственные, коммунальные организации или же общественные объединения, благотворительные или религиозные организации, которые оказывают соцуслуги без осуществления предпринимательской деятельности.
Непрофессионалы могут предоставлять социальные услуги только своим родственникам, с которыми вместе проживают.
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