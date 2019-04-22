Действующий президент Украины Петр Порошенко одобрил закон об уголовных проступках. Об этом говорится на странице законопроекта на сайте Верховной Рады. Указано, что закон подписан президентом 19 апреля.

За принятие данного закона 22 ноября 2018 года в целом проголосовали 239 депутатов из минимально необходимых 226.

Согласно закону, уголовным проступком является деяние (действие или бездействие), за совершение которого предусмотрено основное наказание в виде штрафа в размере не более 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 000 гривен) или другое наказание, не связанное с лишением свободы.

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По мнению авторов законопроекта, введение института уголовных проступков существенно упростит работу органов расследования и упростит рассмотрение в суде незначительных уголовных правонарушений.

Кроме того, принятый закон вносит норму об управлении транспортом в состоянии опьянения в Уголовный кодекс, сделав это уголовным проступком. К уголовным проступкам также будут относиться такие распространенные преступления как кражи, мошенничество, незаконные действия с наркотическими средствами без цели сбыта, хулиганство и тому подобное.

Проводить расследование уголовных проступков будут дознаватели (должностные лица подразделений дознания органа Национальной полиции). Расследование уголовных проступков будет проводиться в форме дознания с упрощением процедуры, включая сокращенные сроки - не более 72 часов с момента уведомления лицу о подозрении или задержания, или в других случаях на срок до 1 месяца.

Если случай неотложный, дознаватель полиции может до внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований осмотреть место происшествия; зафиксировать объяснения; провести медицинское освидетельствование; получить заключение специалиста и снять показания технических приборов и технических средств; изъять орудия совершения проступка, вещи и документы.

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Согласно законопроекту, прокурор обязан не позднее 3 дней после получения уведомления о подозрении лицу вместе с материалами дознания (а если задержали нетрезвого подозреваемого - в течение 24 часов) или закрыть уголовное производство, или вернуть материалы дознавателю и продлить срок дознания, или обратиться в суд с обвинительным актом.

Суд, получив обвинительный акт совершения уголовного проступка, должен в течение 5 дней назначить судебное разбирательство.

Если обвиняемый не оспаривает установленные обстоятельства нарушения и согласен с рассмотрением обвинительного акта, суд рассматривает обвинительный акт при отсутствии участников судебного производства.

Закон вступит в силу 1 января 2020 года.

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