В Запорожье владелец итальянского кафе уволил с работы сотрудников, которые не говорили с клиентами на украинском языке, передает gazeta.zp.ua.

Владелец кафе считает, что с клиентами его заведения нужно говорить на украинском языке. Мужчина открыл свою тратторию на месте предыдущего заведения. Работникам предложили остаться, но работать в новом формате и общаться с клиентами на украинском языке.

Сам директор кафе говорит, что язык - не единственная причина. Он уже 10 лет женат на украинке и поддерживает Украину "в порыве за свободу и стремлении в Европу".

"У нас были подобные проблемы в районе Тироло в Италии, где большая часть населения говорит по-немецки. Но даже в Тироле, где в семьях говорят на немецком, дети в школах говорят на итальянском. Меня удивляет, что в Украине народ разделен языком. У нас в Италии сотни диалектов, но все знают итальянский", - заявил он.

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