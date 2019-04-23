Украинский боксер Александр Усик прокомментировал выборы президента, на которых победил Владимир Зеленский. Чемпион мира высказал мнение, что теперь "политиков-оборотней" нужно будет привлечь к криминальной ответственности. Об этом он заявил в Instagram-сториз.

Усик с сарказмом высказался о политической гонке и ее результатах.

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"Весна, хорошее настроение. Все вокруг зеленится. Цветут деревья. У нас новый президент. Великолепно", - сказал Усик.

Боксер отметил, что ему очень хочется посмотреть на то, как некоторые политики теперь будут менять "окрас".

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