Усик резко высказался о выборах-2019 [ Редактировать ]
Украинский боксер Александр Усик прокомментировал выборы президента, на которых победил Владимир Зеленский. Чемпион мира высказал мнение, что теперь "политиков-оборотней" нужно будет привлечь к криминальной ответственности. Об этом он заявил в Instagram-сториз.
Усик с сарказмом высказался о политической гонке и ее результатах.
"Весна, хорошее настроение. Все вокруг зеленится. Цветут деревья. У нас новый президент. Великолепно", - сказал Усик.
Боксер отметил, что ему очень хочется посмотреть на то, как некоторые политики теперь будут менять "окрас".
Также смотрите реакцию представителей украинского шоу-бизнеса на результаты президентских выборов.
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