В городе Ирпень Киевской области граждане Азербаджайна и Турции избили и ограбили двух египтян, сообщает "УНН".

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Сообщается, что, пока, с телесными повреждениями в виде многочисленных гематом головы и лица пострадавшие доставлены в Ирпенской больницы. Грабителями оказались двое граждан Азербайджана 20 и 19 лет и 22-летний гражданин Турции.



Полицейские с помощью видеокамер "Безопасный город" и первоначальных розыскных действий установили автомобиль, на котором передвигались подозреваемые и их место проживания в Киеве. Во время проведения обыска в автомобиле марки ВАЗ 2107 правоохранители обнаружили документы пострадавших и чехлы от их мобильных телефонов.



Подозреваемых уже задержаны. Транспортное средство, на котором двигались злоумышленники, изъято в ходе обыска. В ходе операции "Мигрант" будет дана правовая оценка действиям иностранцев и рассмотрен вопрос их пребывания в стране.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали иностранцев-наркодилеров, а также что 13-летняя девочка попала в реанимацию с отравлением кокаином.