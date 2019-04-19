В областную детскую больницу Закарпатской области в Мукачево в тяжелом состоянии госпитализировали 13-летнюю школьницу, сообщает Мукачево.net.

После проведения анализов врачи констатировали у девочки-подростка отравление алкоголем и кокаином.

После первичного расследования в службе по делам детей исполнительного комитета Мукачевского городского совета сообщили, что девочка живет в полной и благополучной семье, учится в одной из центральных школ Мукачево. Правоохранители, в свою очередь, выяснили, что она употребляла алкоголь вместе со сверстниками.

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В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства инцидента, в том числе правоохранители выясняют, откуда у детей наркотики и алкоголь.

Саму пострадавшую после промывания желудка в реанимации перевели в инфекционное отделение больницы, откуда ее под расписку забрала бабушка.

Тем временем прокуратура Закарпатской области открыла уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса - о незаконном хранении/приобретении наркотиков и склонении несовершеннолетнего к употреблению наркотических средств.

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