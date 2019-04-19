В Авдеевке распылили газ: пострадали дети [ Редактировать ]
В Авдеевке Донецкой области в одной из школ распылили перцовый газ. Из-за этого за медицинской помощью обратились 16 детей, сообщает председатель Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин в Facebook.
Учебный процесс остановлен. 16 детей обратились за медицинской помощью, две девушки госпитализированы. Состояние нормальное.
На месте работают специалисты ГСЧС, правоохранители и соответствующие службы военно-гражданской администрации.
Ранее уже было зафиксировано отравление в одном из детсадов Львова, а в России от массового отравления пострадало более 70 детей.
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