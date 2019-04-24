В Киеве задержали иностранцев-наркодилеров [ Редактировать ]
В среду, 24 апреля, оперативники Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины в Киеве задержали группу иностранцев-наркодиллеров. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
Иностранные граждане транзитом через Украину перевозили крупные партии наркотиков в страны Европейского Союза.
По информации генерала, во время операции в столице у них было изъято более 300 кг героина.
Ранее сообщалось, что в Киеве изъяли крупную партию героина, а также на пляже в Румунии нашли лодку кокаина.
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