Вселенский патриарх Варфоломей поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах в Украине. Варфоломей пожелал Зеленскому наслаждаться годами динамичного служения людям и вдохновляющего руководства страной.

Варфоломей отметил, что будет поддерживать духовное процветание народа Украины, об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter.

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Вселенский патриарх также благословил продолжение реформ и отметил прогресс в Украине.

"Века совместной истории и совместной борьбы объединяют Вселенский патриархат с величественным народом Украины. С удовольствием наблюдаем за прогрессом и обновлением, которые Ваша страна приобретает день за днем - обновление, которое должно быть и судьбой, которую страна независимым образом строит", - говорится в обращении.

Й.В. Вселенський Патріарх Варфоломій привітав В.Зеленського з обранням Президентом України. Матір-Церква відзначає досягнутий Україною прогрес, благословляє продовження реформ і підтверджує, що далі сприятиме добробуту і духовному процвітанню 🇺🇦народу pic.twitter.com/Ni13MaebXl — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 24 апреля 2019 г.

Раньше сообщалось о том, что Украина вышла из двух договоров СНГ. А ЦИК подсчитала 100% протоколов: победу одержал Зеленский.