Украина вышла из двух договоров СНГ [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины прекратил действие еще двух соглашений в рамках Содружества независимых государств (СНГ). Соответствующие документы в среду, 24 апреля, опубликовало РБК-Украина.
Так, Кабинет министров прекратил действие соглашения о методологическом сопоставлении и создании общей статистической базы Экономического союза. Инициатива вызвана прекращением сотрудничества Украины в рамках СНГ и приведением национальной статистической практики в соответствие к европейским нормам и международным стандартам.
Кроме того, Украина вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений. В Кабмине пришли к выводу, что на сегодня правовые отношения охраны секретных изобретений между участниками СНГ отсутствуют. Само соглашение устарело и подлежало разрыву в соответствии с политикой выхода из договоров СНГ.
Раньше сообщалось о том, что в Верховной Раде хотят ограничить полномочия Зеленского. Ранее в штабе Зеленского назвали дату инаугурации.
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