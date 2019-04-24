В Верховной Раде хотят ограничить полномочия Зеленского [ Редактировать ]
Партия "Самопомич" выдвинула законопроект, призванный ограничить полномочия президента Украины. Если его примут, то касаться он будет непосредственно деятельности Владимира Зеленского, победившего на выборах 2019, пишет "Униан".
Пока действующий президент готовится выезжать с Банковой, а новый еще ждет инаугурацию, в Раде называют это идеальным временем, чтобы без проблем принять закон, который ограничит президентские полномочия. Более 80 законов, принятых в разное время, прирастили главе государства несвойственные ему функции.
В частности, назначать главу энергетического регулятора - НКРЭКП. Забрать неконституционные возможности предлагает автор закона о президенте Оксана Сыроид. Ее проект прописывает и процедуру импичмента. Однако Сыроид сама признает: устранить президента будет все равно крайне сложно.
"Процедура импичмента президента выписана в Конституции, и она, к сожалению, оказалась недействительной. Ничего в законе нельзя добавить. Чтобы мы не прописали в законе, импичмент, если не будет изменена Конституция, не произойдет никогда. Четыре пятых депутатов в украинском парламенте физически не бывает, не говоря о том, что они должны проголосовать за импичмент президента", - рассказывает она.
По словам Надежды Савченко, Зеленского будут пытаться "сбить" еще до взлета.
Ранее в штабе Зеленского назвали дату инаугурации. Кроме того, 23 апреля в Раде во время заседания депутаты выдвинули требования к Зеленскому.
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