Партия "Самопомич" выдвинула законопроект, призванный ограничить полномочия президента Украины. Если его примут, то касаться он будет непосредственно деятельности Владимира Зеленского, победившего на выборах 2019, пишет "Униан".

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Пока действующий президент готовится выезжать с Банковой, а новый еще ждет инаугурацию, в Раде называют это идеальным временем, чтобы без проблем принять закон, который ограничит президентские полномочия. Более 80 законов, принятых в разное время, прирастили главе государства несвойственные ему функции.

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В частности, назначать главу энергетического регулятора - НКРЭКП. Забрать неконституционные возможности предлагает автор закона о президенте Оксана Сыроид. Ее проект прописывает и процедуру импичмента. Однако Сыроид сама признает: устранить президента будет все равно крайне сложно.

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"Процедура импичмента президента выписана в Конституции, и она, к сожалению, оказалась недействительной. Ничего в законе нельзя добавить. Чтобы мы не прописали в законе, импичмент, если не будет изменена Конституция, не произойдет никогда. Четыре пятых депутатов в украинском парламенте физически не бывает, не говоря о том, что они должны проголосовать за импичмент президента", - рассказывает она.

По словам Надежды Савченко, Зеленского будут пытаться "сбить" еще до взлета.

Ранее в штабе Зеленского назвали дату инаугурации. Кроме того, 23 апреля в Раде во время заседания депутаты выдвинули требования к Зеленскому.