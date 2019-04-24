Украина получит безвиз еще с двумя странами [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины принял решение о подписании соглашения с правительством Республики Эквадор о взаимной отмене визовых требований, сообщает "Униан".
Также правительство приняло решение о подписании соглашения с Македонией об условиях взаимных поездок граждан. Соответствующие распоряжения были приняты на заседании правительства. Оба решения были приняты без обсуждения.
Раньше сообщалось о том, что Украина может лишится "безвиза". А также безвизом воспользовались рекордное количество украинцев.
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