Кабинет министров Украины принял решение о подписании соглашения с правительством Республики Эквадор о взаимной отмене визовых требований, сообщает "Униан".

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Также правительство приняло решение о подписании соглашения с Македонией об условиях взаимных поездок граждан. Соответствующие распоряжения были приняты на заседании правительства. Оба решения были приняты без обсуждения.

Раньше сообщалось о том, что Украина может лишится "безвиза". А также безвизом воспользовались рекордное количество украинцев.





