Субсидии в Украине: в Кабмине сделали резкое заявление [ Редактировать ]
Получатели субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине имеют право на автоматическое переназначение помощи на новый период при наличии "сомнительного" долга за газ, пишет "Сегодня".
"Незаконные доначисления в платежках потребителей дополнительных объемов природного газа за приведение к стандартным условиям не будут приниматься во внимание управлениями социальной защиты населения во время переназначения в мае субсидий на новый год", - говорится в сообщении.
"В мае, по требованию постановления КМУ №848, все поставщики природного газа будут обязаны предоставить в местные управления соцзащиты информацию о наличии просроченной задолженности без указания начислений за так называемые коэффициенты. На основе этой информации и будут переназначаться субсидии", - добавили в пресс-службе.
Министерство также напомнило, что семьи, которые рассчитываются за газ вовремя, получат право на субсидию наличными. А те украинцы, у которых есть долг за газ, будут переведены на безналичную форму монетизации.
Ранее сообщалось, что цена на нефть поднялась до максимума, а также что курс криптовалюты резко "взлетел" .
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