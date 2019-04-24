33 роки минуло від дня трагедії на Чорнобильській АЕС. А ліквідатори аварії досі ведуть боротьбу. Тепер - за власні соцвиплати.

Сьогодні шляхи вирішення цієї проблеми обговорювали представники парламентського комітету з питань соцполітики - безпосередньо в зоні відчуження. Там побувала й Лариса Зубенко.

"На этой площадке на Новый год ставили елку и у припятчан была такая традиция - до 12 встречали дома, а после 12 приходили, все друг друга поздравляли", - розповідає Геннадій Ширяєв, голова всеукраїнської спілки ліквідаторів-інвалідів "Чорнобиль-86".

Геннадію Ширяєву було 24 роки, коли сталася аварія на четвертому енергоблоці. Тоді він працював на будівництві й жив у невеликому місті - Прип'яті. Після вибуху був дозиметристом у зоні відчуження. Сьогодні чоловік має інвалідність 2 групи. Повертається до Прип'яті один раз на рік, навесні.

"У нас все уменьшают и уменьшают , все забирают. Не льготы, а компенсацию за утерянное здоровье, с путевками проблемы. Одни проблемы - с пенсиями, с медикаментами. У нас, понимаете, не ложатся в больницу не потому, что не хочется, а потому что не за что лечить", - наголосив Геннадій Ширяєв, голова всеукраїнської спілки ліквідаторів-інвалідів "Чорнобиль-86".

Найбільше колишні ліквідатори аварії на ЧАЕС нарікають на нестачу уваги з боку керівництва держави. Мовляв, фінансова допомога з року в рік не індексується, а от про самих чорнобильців чиновники згадують лише в день ліквідатора - 26 квітня.

Павло Шевчук у 1986 році перевозив таємну пошту в зоні відчуження. Сьогодні він - заступник голови Всеукраїнського об'єднання ветеранів Чорнобиля. Розповідає - щоб отримати гідну пенсію, доводиться мітингувати біля владних кабінетів.

"Коли опинялися тут, кожен з нас коли тут опинявся - не думали, що героїзм. Просто думали, що позаду нас батьки, діти, заради котрих треба виконувати свій обов'язок", - зазначив Павло Шевчук, заступник голови Всеукраїнського об'єднання ветеранів Чорнобиля.

Аби нарешті почалася індексація виплат для чорнобильців, у парламентському комітеті з питань соцполітики підготували низку рекомендацій для профільного міністерства. Ініціативу узгодили з профспілками. Сьогодні парламентарії відвідали зону відчуження та побували на щорічному богослужінні в Чорнобильському храмі.

"На пам'ятнику ми бачимо дві долоні, як захист простих людей укриття Чорнобильської атомної станції, захист всього світу від небезпеки. Ми хотіли б зараз звернутися до нині діючого президента Порошенка і обраного Зеленського з тим, щоб вони об'єднали зусилля для захисту простих людей, чорнобильців", - наголосив Сергій Каплін, в.о. голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики.

"Конституционный суд поддержал наше решение. И признано, что коалиция в парламенте, правительство приняли неконституционное решение, отобрав у героев-чернобыльцев пакет льгот и пакет социальных компенсаций. Они наплевали на то что есть Конституция Украины, на то что есть решение судов", - підкреслила Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Зрештою, вже більш як півроку, попри рішення Конституційного суду, ліквідатори не отримують належних виплат.