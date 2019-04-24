Ведущий Владимир Остапчук снял юмористический ролик на популярную песню группы "Время и Стекло" - "Дым".

Это видео - не первая пародия украинского ведущего. Ранее он уже пародировал видеоклипы MARUV и Насти Каменских.

Свою песню Остапчук посвятил всем, кто родом из 1990-х годов. В ролике он ностальгирует по детству и юности, а также проводит параллель над тем, чем сегодня живут молодые люди.

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