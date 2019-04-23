Украинская телеведущая Леся Никитюк пообещала выбрать победителя лично через две недели. Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо выполнить одно условие - подписаться на 93 профиля в Instagram.

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Розыгрыш пройдет 8 мая в прямом эфире. Никитюк пообещала отдать свою Kia Sportage одному из подписчиков. В ролике звезда рассказывает о достоинствах автомобиля: красивые диски, панорамная крыша, "полный фарш" и много места на задних сидениях.

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