Леся Никитюк подарит поклонникам свой автомобиль [ Редактировать ]
Украинская телеведущая Леся Никитюк пообещала выбрать победителя лично через две недели. Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо выполнить одно условие - подписаться на 93 профиля в Instagram.
Розыгрыш пройдет 8 мая в прямом эфире. Никитюк пообещала отдать свою Kia Sportage одному из подписчиков. В ролике звезда рассказывает о достоинствах автомобиля: красивые диски, панорамная крыша, "полный фарш" и много места на задних сидениях.
Ранее сообщалось, что Бритни Спирс отпустили из психбольницы на Пасху, а также что Диана Крюгер впервые показала дочь.
по теме
Чудом выжил: парашютист врезался в дом (видео)
Парашютист на скорости врезался в стену дома и остался в живых
Бритни Спирс отпустили из психбольницы на Пасху
Популярная певица Бритни Спирс, которая недавно попала в психиатрическую больницу, покинула клинику для того, чтобы отпраздновать Пасху
Благодарные гориллы сделали селфи со спасателями
Две гориллы спокойно позируют на селфи с рейнджерами, которые спасли их, когда они были еще маленькими
Сын Тины Кароль расстрогал поклонников (видео)
Поклонники опубликовали видео, на котором Тина Кароль нежно бьет святой вербой своего сына и желает ему здоровья
Бывшая Ди Каприо раскрыла секрет идеальной фигуры (видео)
27-летняя датская модель Нина Агдал, бывшая возлюбленная голливудского актера и знаменитого холостяка Леонардо Ди Каприо, восхитила подписчиков в соцсети секретом идеальной фигуры