Голливудский актер Джонни Депп, который в 2016 году со скандалом расстался со своей супругой Эмбер Херд и до сих пор продолжает выяснять с ней отношения в судах, собирается жениться снова. Его избранницей стала танцовщица в эротическом стиле гоу-гоу Полина Глен из российского города Санкт-Петербург, передает golos.ua.

Издание сообщало, что они впервые встретились в прошлом году на вечеринке в Лос-Анджелесе. Полина утверждает, что поначалу не поняла, что перед ней мировая знаменитость, когда актер подошел к ней познакомиться, а, когда выяснила, что это звезда фильмов "Пираты Карибского моря", была счастлива.

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Глен, которой около 25 лет, уже въехала в лос-анджелесский особняк 55-летнего Джонни. В прошлом год она сопровождала Деппа во время его поездки в Москву в рамках гастрольного тура его группы The Hollywood Vampires. Их также сфотографировали целующимися в Белграде, где актер снимался в новом фильме.

По словам Полины, пара в скором времени собирается сыграть свадьбу. И Джонни хочет приехать в Россию, чтобы познакомиться с ее родителями - уроженкой Казахстана Ириной и Геннадием. Сама Полина переехала в США два года назад, чтобы продолжить карьеру танцовщицы.

В России девушка в 2013 году снималась в реалити-шоу "Go-Go Girls", в котором заняла второе место. Ее наградили поощрительным призом "за яркий образ и выразительность в танце".

Окружение Деппа считает Полину милой, скромной девушкой и полагает, что деньги Деппа ее не интересуют.

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