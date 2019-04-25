Молодая жена Цекало похвасталась фигурой в бикини (фото) [ Редактировать ]
Молодая жена Александра Цекало Дарина Эрвин улетела в жаркую Калифорнию, где публикует фото с пляжа и показывает, как выглядит в купальнике. На днях девушка опубликовала несколько снимков на своей странице в Instagram.
В кадре эффектная художница позирует в бикини телесного цвета.
Фото: Instagram
Опубликовав снимки, Эрвин пожелала всем провести спокойный день на пляже, стараясь не допускать чрезмерного контакта с солнцем - в особенности, работникам в офисах.
Фото: Instagram
Ранее сообщалось, что звезда "Фабрики звезд" напугала поклонников внешним видом. А Светлана Лобода похвасталась нарядом за 78 тысяч.
по теме
Звезда "Фабрики звезд" напугала поклонников внешним видом (фото)
Маша Малиновская шокировала поклонников "новым" лицом
Филипп Киркоров нарвался на критику за новый образ (фото)
Российского певца раскритиковали за новый образ
"Забыла юбку надеть?": Наташа Королева шокировала поклонников
Поп-певица Наташа Королева нарвалась на критику фанатов
Певица Максим попала в жуткое ДТП (фото)
Торопясь в аэропорт, откуда она собиралась лететь в Москву на съемки нового клипа, 35-летняя звезда попала в ДТП
Галкин поздравил Владимира Зеленского с победой
Максим Галкин и ряд российских звезд поздравили Владимира Зеленского с победой на президентских выборах