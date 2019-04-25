Молодая жена Александра Цекало Дарина Эрвин улетела в жаркую Калифорнию, где публикует фото с пляжа и показывает, как выглядит в купальнике. На днях девушка опубликовала несколько снимков на своей странице в Instagram.

В кадре эффектная художница позирует в бикини телесного цвета.

Фото: Instagram

Опубликовав снимки, Эрвин пожелала всем провести спокойный день на пляже, стараясь не допускать чрезмерного контакта с солнцем - в особенности, работникам в офисах.

Фото: Instagram

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