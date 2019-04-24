Моника Беллуччи поделилась пикантным фото [ Редактировать ]
Итальянская дива Моника Беллуччи попала в объективы фотографов, когда из-за порыва ветра ее платье поднялось вверх и случайно обнажило стройные ноги актрисы.
Новое фото Моника опубликовала на своей странице в Instagram. В подписи Беллуччи прокомментировала снимок, сообщив о своем итальянском "уикенде" в Сабаудии.
Ранее сообщалось, что Леся Никитюк подарит поклонникам свой автомобиль, а также что бывшая Ди Каприо раскрыла секрет идеальной фигуры.
по теме
Бывшая Ди Каприо раскрыла секрет идеальной фигуры (видео)
27-летняя датская модель Нина Агдал, бывшая возлюбленная голливудского актера и знаменитого холостяка Леонардо Ди Каприо, восхитила подписчиков в соцсети секретом идеальной фигуры
Памела Андерсон снялась в пикантной фотосессии с бойфрендом
51-летняя актриса и модель Памела Андерсон уже долгое время не снималась для журналов и не участвовала в фотосессиях
"Поступают угрозы": Бритни Спирс записала видеообращение
Популярная певица Бритни Спирс, которая проходит курс лечения в психиатрической клинике, впервые записала видеообращение к поклонникам
Леся Никитюк подарит поклонникам свой автомобиль
Украинская телеведущая Леся Никитюк пообещала выбрать победителя лично через две недели
В питомнике показали 20 уссурийских тигрят
В питомнике уссурийских тигров "Хэндаохэцзы" в Китае показали 20 тигрят