Итальянская дива Моника Беллуччи попала в объективы фотографов, когда из-за порыва ветра ее платье поднялось вверх и случайно обнажило стройные ноги актрисы.

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Новое фото Моника опубликовала на своей странице в Instagram. В подписи Беллуччи прокомментировала снимок, сообщив о своем итальянском "уикенде" в Сабаудии.

Ранее сообщалось, что Леся Никитюк подарит поклонникам свой автомобиль, а также что бывшая Ди Каприо раскрыла секрет идеальной фигуры.