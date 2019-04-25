Совет безопасности ООН собрался в американском Нью-Йорке на срочное заседание по выдаче паспортов России жителям оккупированного Донбасса. Соответствующий указ 24 апреля подписал президент РФ Владимир Путин.

Заседание началось в 15:00 по Нью-Йорку или в 22:00 по Киеву. Совбез созвали по требованию Украины.

Представители Германии, Франции, Великобритании, Бельгии, Польши, Швеции, Италии и Нидерландов уже осудили решение Путина о выдаче российских паспортов и подчеркнули, что оно подрывает суверенитет Украины.

Читайте также Российские паспорта на Донбассе: заявление Украины станет официальным документом ООН

Перед началом заседания СБ ООН в Украине 5 членов Совбеза из стран Евросоюза, а также Италия, Нидерланды и Швеция выступили с совместным заявлением, что решение России о выдаче российских паспортов подрывает суверенитет Украины и противоречит духу и букве Минских договоренностей.

Країни ЄС в Раді Безпеки — Німеччина, Франція, Велика Британія, Бельгія, Польща, а також колишні члени — Швеція, Італія та Нідерланди: рішення Кремля про паспорти підриває суверенітет України; РФ має утриматися від дестабілізації Мінських домовленостей.



Спільна заява ⤵️ pic.twitter.com/5vypN22AL5 — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 25 апреля 2019 г.

Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик во время заседания озвучил отчет о проделанной работе на Донбассе и заявил, что указ Путина не способствует выполнению Минских соглашений.

"Провокационное решение принято сразу после выборов президента Украины. Это является вопиющим нарушением украинского суверенитета. Боевики в дальнейшем мешают мирному населению, как и 11 ноября, когда в так называемых "республиках" были проведены псевдовыборы", - сказал представитель Франции.

По его словам, Россия постоянно оказывает военную и финансовую помощь пророссийским боевикам. Но для содействия установлению мира в регионе нужно выполнять Минские договоренности, а не выдавать паспорта.

Указ Путина осудили и в США: "Это провокация. Донбасс - это Украина. И люди, которые там живут - украинцы. Россия подрывает суверенитет Украины и принципы Минских соглашений".

Ранее МИД Украины обратился в ООН из-за выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Также действующий президент Украины Петр Порошенко высказался по этому поводу. Не остался в стороне и новоизбранный президент Владимир Зеленский.