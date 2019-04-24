В США осудили выдачу российских паспортов на Донбассе [ Редактировать ]
Соединенные Штаты осуждают указ президента России Владимира Путина по упрощению процедуры выдачи российских паспортов жителям отдельных районов Донбасса, сообщается в Twitter Посольства США в Украине.
"Мы осуждаем недавний абсурдный и дестабилизирующий указ России в отношении российских паспортов для жителей Донецка и Луганска и подтверждаем нашу решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявили в посольстве.
Раньше сообщалось о том, что 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля.
Поэтому МИД Украины обратился в ООН из-за выдачи российских паспортов жителям Донбасса.
Также Порошенко сделал важное заявление по этому поводу.
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